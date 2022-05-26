Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındayken sünnet sırasında cinsel organı kesilen çocuk tedavi için İstanbul’a nakledildi. Tedaviye ilişkin konuşan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır” dedi.