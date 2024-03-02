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Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama!

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Giriş: 02.03.2024 21:16
Güncelleme:02.03.2024 21:17
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı...
Sultangazi’de doğalgaz patlaması!
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