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Sultangazi'de trafikte iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 18:09
Sultangazi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgada bir kişinin silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de trafikte iki grup arasında silahlı kavga
Sultangazi'de trafikte iki grup arasında silahlı kavga
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