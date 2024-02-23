Sultangazi’de sokak ortasında dehşet! Tartıştığı müşteriyi fırça sapıyla dövdü

İstanbul Sultangazi'de bir dükkan sahibi ile müşterisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi müşteriyi eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla darp etti. İşte o anlar...

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