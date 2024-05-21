Sultangazi'de servis aracı ile parktaki şev taşlarını böyle çaldı

Sultangazi'de bir kişi, parktaki şev taşlarını çalarak servis aracına yükleyip oradan ayrıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızlık anını kayda alan vatandaş, "Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum" diye tepki gösterdi.