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Sultangazi'de servis aracı ile parktaki şev taşlarını böyle çaldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 12:38
Sultangazi'de bir kişi, parktaki şev taşlarını çalarak servis aracına yükleyip oradan ayrıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızlık anını kayda alan vatandaş, "Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum" diye tepki gösterdi.
Servis aracı ile parktaki şev taşlarını böyle çaldı
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