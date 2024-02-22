22 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sultangazi'de park yeri tartışmasında ortalığı birbirine katıp kameraya el salladı
Sultangazi'de market sahibi Mahperi Yakacı iddiaya göre dükkanının önüne aracını park eden bir kadını arabasını bulunduğu yerden biraz geriye alması konusunda uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Kendisini uyaran esnafın üzerine yürüyen kadın, gazete standını devirip, dondurma dolabını yumrukladı. Esnaf Ali Yakacı ve Mahperi Yakacı, tartıştıkları kadından şikayetçi olurken, yaşanalar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf kadının eşi Ali Yakacı, "Eşim az bir şey geri al demiş başka bir şey söylememiş. Tartışma çıkıyor, olay büyüyor. Kadın dondurma dolabını yumrukluyor, gazeteleri deviriyor. Güvenlik kamerasına da el sallıyor, 'istediği kadar çeksin beni ilgilendirmez' diyor" şeklinde konuştu.