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Sultangazi'de park yeri tartışmasında ortalığı birbirine katıp kameraya el salladı

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Giriş: 22.02.2024 15:49
Sultangazi'de market sahibi Mahperi Yakacı iddiaya göre dükkanının önüne aracını park eden bir kadını arabasını bulunduğu yerden biraz geriye alması konusunda uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Kendisini uyaran esnafın üzerine yürüyen kadın, gazete standını devirip, dondurma dolabını yumrukladı. Esnaf Ali Yakacı ve Mahperi Yakacı, tartıştıkları kadından şikayetçi olurken, yaşanalar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf kadının eşi Ali Yakacı, "Eşim az bir şey geri al demiş başka bir şey söylememiş. Tartışma çıkıyor, olay büyüyor. Kadın dondurma dolabını yumrukluyor, gazeteleri deviriyor. Güvenlik kamerasına da el sallıyor, 'istediği kadar çeksin beni ilgilendirmez' diyor" şeklinde konuştu.
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