Sultangazi’de hırsız küçük kızın elindeki parayı çalıp kaçtı

Olay 18 Şubat 2024'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan küçük kız, yaşadığı sokaktaki fırına yürürken sırt çantalı hırsız kızı takip etti. Kızın arkasından yaklaşan hırsız, elinde tuttuğu parayı çalarak, koşarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.