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Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada

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Giriş: 02.03.2024 14:41
Güncelleme:02.03.2024 14:47
Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada
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