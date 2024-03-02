02 Mart 2024, Cumartesi
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Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada
Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.