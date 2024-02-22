22 Şubat 2024, Perşembe
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Sultanbeyli'de fırında denetim yapan görevlilere saldırı
Sultanbeyli'de gıda denetim sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli kadın, saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul Sultanbeyli'de gıda denetim görevi esnasında saldırıya uğrayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personellerimize geçmiş olsun. Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.