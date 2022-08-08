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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

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Giriş: 08.08.2022 11:21
İtalya'yı etkisi altına alan kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Ülkenin "can suyu" kabul edilen Po Nehri kurumaya yüz tuttu. Su seviyesi 70 yılın en düşük seviyesine gerileyen nehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Kuraklığın gün yüzüne çıkardığı 450 kiloluk bomba kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! Dünya savaşından... SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE ORTAYA ÇIKTI! DÜNYA SAVAŞINDAN...

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