07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Raydan çıkan tren havadan görüntülendi! İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi

Raydan çıkan tren havadan görüntülendi! İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 18:06
İzmir Konak’ta seyir halindeki İzmir banliyö sistemi, Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Acil çıkış kapsında tahliye edilen yüzlerce yolcu, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Raydan çıkan tren havadan görüntülendi!
Raydan çıkan tren havadan görüntülendi!
Öğrenci okul müdürünü silahla vurdu!
Öğrenci okul müdürünü silahla vurdu!
Düğünde maganda dehşeti!
Düğünde maganda dehşeti!
İstanbul’da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kargadan cips hırsızlığı!
Kargadan cips hırsızlığı!
Sulama kanalında başı kesik ceset!
Sulama kanalında başı kesik ceset!
Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
Tahıl üretimi etkilenecek mi?
Tahıl üretimi etkilenecek mi?
Doktor Civanım filmindeki motosiklet satışa çıktı
Doktor Civanım filmindeki motosiklet satışa çıktı
Öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Alicin kültürel jeositi böyle görüntülendi
Alicin kültürel jeositi böyle görüntülendi
Eber Sarısı için denetimler arttırıldı
Eber Sarısı için denetimler arttırıldı
Daha Fazla Video Göster