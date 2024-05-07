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Siirt'te öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 07.05.2024 15:52
Siirt'te lise öğrencileri arasında okul çıkışı başlayan tekmeli yumruklu kavgada kan aktı. Bıçak kullanılan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
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