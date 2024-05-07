07 Mayıs 2024, Salı
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İstanbul'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bayrampaşa'da otoyola çıkan bisikletli, tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaptı. Bisikletlinin seyir halindeki kamyona çok yakın mesafede ilerlediği anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.