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Seçil Erzan davasında mağdurlar artıyor! Erzan için istenen ceza 285 yıla yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 20:02
Yüksek kâr getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasına yeni bir mağdur daha eklendi. Hazırlanan iddianame de ana dava dosyasıyla birleşti. Böylelikle şikayetçi sayısı 27'ye, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 285 yıla yükseldi.
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