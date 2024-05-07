07 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Seçil Erzan davasında mağdurlar artıyor! Erzan için istenen ceza 285 yıla yükseldi
Yüksek kâr getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasına yeni bir mağdur daha eklendi. Hazırlanan iddianame de ana dava dosyasıyla birleşti. Böylelikle şikayetçi sayısı 27'ye, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 285 yıla yükseldi.