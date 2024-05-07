İstanbul'da lisede vahşet! Öğrenci okul müdürünü silahla vurdu | O anları kayda alıp paylaştı: "Kafasına sıktım"

Kan donduran olay İstanbul yaşandı. Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan okul müdürü, ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Öte yandan okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.İşte tüyler ürperten olayın detayları...

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