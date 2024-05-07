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Kargadan cips hırsızlığı! Dükkan sahibine yakalandı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 07.05.2024 16:42
Güncelleme:07.05.2024 16:50
Son dakika haberi… Elazığ'da bir marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca cips poşetini kaldırımda bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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