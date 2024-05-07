07 Mayıs 2024, Salı
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İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın!
Başakşehir'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yanan konteynerler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ziya Gökalp Mahallesi, Sudenur Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.