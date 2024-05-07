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Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 07.05.2024 16:18
Hayvan hastalıkları ile mücadelede uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Etlik Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü, yılda 700 binin üzerinde test ve analiz yapıyor. Dünyanın dört bir yanından numuneleri inceleyip taleplere yanıt veren enstitü kapılarını A Haber'e açtı.
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Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
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