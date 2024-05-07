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Düğünde maganda dehşeti! Gelinin duvağını toplarken vuruldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 07.05.2024 16:51
Şanlıurfa'da bir düğünde maganda dehşeti yaşandı. Gelininin duvağını toplamaya çalışan kadın o sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Talihsiz anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Düğünde maganda dehşeti!
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