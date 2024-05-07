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Tahıl üretimi etkilenecek mi? Konya Ovası'nda kuraklık nedeniyle üretim azalacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 16:09
Konya Ovası'nda kuraklık nedeniyle tahıl üretiminde düşüş bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker değerlendirdi.
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