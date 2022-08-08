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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

İtalya'yı etkisi altına alan kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Ülkenin "can suyu" kabul edilen Po Nehri kurumaya yüz tuttu. Su seviyesi 70 yılın en düşük seviyesine gerileyen nehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Kuraklığın gün yüzüne çıkardığı 450 kiloluk bomba kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:21
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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

Su seviyesi 70 yıldır görülmeyen seviyelere düştü. Nehirde tarihi bir keşfe imza atıldı.

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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

İtalya'da endişe verici boyutlara ulaşan kuraklık, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı gün yüzüne çıkardı.

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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

80 yıldır gizli kalmayı başaran patlayıcıya, Po Nehri yakınlarında ikamet eden bir balıkçı rastladı.

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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

Yetkilileri alarma geçiren keşif sonrası bölgede yaşayan 3 bin kişinin tahliyesine başlandı.

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Su seviyesi düşünce ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı’na ait 80 yıllık bomba...

Ardından da 450 kiloluk dev bomba kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.