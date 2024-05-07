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Kastamonu’da sulama kanalında başı kesik ceset bulundu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.05.2024 16:40
Kastamonu'da sulama kanalında başı kesik halde bir cansız beden bulundu. Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler cansız bedenin 3 gün önce kayıp şahsa ait olabileceği üzerinde duruyor.
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