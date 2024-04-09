Sosyal medyanın acımasız yüzü: linç kültürü! Yaşlı adam canından oldu

Ülkemizde kişilerin 1 günde internette geçirdiği ortalama süre 7 saat 29 dakika. Dünya ortalamasının üstünde. Linç sadece kişilere karşı yapılmıyor. Ülkelere, kurumlara veya bir olaya karşı yapılabiliyor. Gençleri intihara sürükleyebiliyor. Sosyal medyada başlayan tartışmalar, büyük bir kitleye ulaşabiliyor ve linç başlıyor. Yaşlı bir adam sosyal medya yorumları nedeniyle canından oldu. Bazı uzmanlar, bu bireylerin gerçek hayatta kendini ifade edemediğini söylüyor. Peki sosyal medya kullanımının artması, linç kültürünün de yayılmasına mı neden oluyor? Kişiler nasıl önlem alabilir? Psikolojik nedenleri neler? Dijital bir kimliğin arkasına saklanmanın nedeni nedir? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık anlattı.

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