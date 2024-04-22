Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü! Şoke eden detaylar A Haber'de...

İşte benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş, şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni olan ve Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı evde ölü bulundu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Yağmur Taktaş'ın ölmeden önce annesi ile yaptığı o telefon görüşmesine ilişkin önemli bilgiler aktarırken Taktaş'ın maruz kaldığı şiddete de değindi. Peki, Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında? İşte olaya ilişkin detaylar...

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