22 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü! Şoke eden detaylar A Haber'de...
İşte benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş, şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni olan ve Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı evde ölü bulundu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Yağmur Taktaş'ın ölmeden önce annesi ile yaptığı o telefon görüşmesine ilişkin önemli bilgiler aktarırken Taktaş'ın maruz kaldığı şiddete de değindi. Peki, Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında? İşte olaya ilişkin detaylar...