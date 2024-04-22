22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü! Şoke eden detaylar A Haber'de...

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın sır ölümü! Şoke eden detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 18:33
İşte benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş, şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni olan ve Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı evde ölü bulundu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Yağmur Taktaş'ın ölmeden önce annesi ile yaptığı o telefon görüşmesine ilişkin önemli bilgiler aktarırken Taktaş'ın maruz kaldığı şiddete de değindi. Peki, Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında? İşte olaya ilişkin detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenomen yarışmacının sır ölümü!
Fenomen yarışmacının sır ölümü!
Otomobilin alev alev yandı! İşte o anlar
Otomobilin alev alev yandı! İşte o anlar
Kayanın isabet ettiği araç devrildi!
Kayanın isabet ettiği araç devrildi!
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Drift atan otomobilin üzerine atladı
Drift atan otomobilin üzerine atladı
Alkollü sürücüden şoke eden sözler!
Alkollü sürücüden şoke eden sözler!
Uçakta polise yumruklu saldırı!
Uçakta polise yumruklu saldırı!
Duman tahliye fanları nasıl çalışır?
Duman tahliye fanları nasıl çalışır?
Elazığ’da martı ölümleri tedirginlik yaşattı
Elazığ’da martı ölümleri tedirginlik yaşattı
Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi
Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Savaşın seyrini değiştiren gemi! Nusret Mayın Gemisi’nin aslına uygun olarak müze gemisi inşa edildi
Savaşın seyrini değiştiren gemi! Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak müze gemisi inşa edildi
Daha Fazla Video Göster