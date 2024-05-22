Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

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