22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2024 21:39
Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de trafikte silahlı ’yol verme’ kavgası!
Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası!
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara çarptı!
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara çarptı!
Sarıyer’de insanlık ölmemiş dedirten görüntü kamerada!
Sarıyer’de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü kamerada!
Bilal Erdoğan Fetih Kupası tanıtım toplantısında!
Bilal Erdoğan Fetih Kupası tanıtım toplantısında!
Üniversiteli motokurye katiline istenen ceza!
Üniversiteli motokurye katiline istenen ceza!
Obruk saniye saniye görüntülendi
Obruk saniye saniye görüntülendi
Kendisini cezalandırmak istedim
"Kendisini cezalandırmak istedim"
Ata Emre Akman cinayetinde iddianame hazır
Ata Emre Akman cinayetinde iddianame hazır
Arızalanan kamyonetle ilgilenirken canından oldu
Arızalanan kamyonetle ilgilenirken canından oldu
Hangi branşta, kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta, kaç öğretmen atanacak?
Para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada
Para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada
Daha Fazla Video Göster