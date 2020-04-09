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Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır? Canlı yayında tarif etti |Video
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar aktarlara adeta akın ediyor. Aktarlarda en çok hangi ürünler satılıyor? Koronavirüsten korunmak için vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler neler? Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır? İşte ekinezya, ada çayı, kuşburnu ve propolis gibi ürünlerden oluşan kış çayı tarifi...
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