09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır? Canlı yayında tarif etti |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır? Canlı yayında tarif etti |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar aktarlara adeta akın ediyor. Aktarlarda en çok hangi ürünler satılıyor? Koronavirüsten korunmak için vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler neler? Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır? İşte ekinezya, ada çayı, kuşburnu ve propolis gibi ürünlerden oluşan kış çayı tarifi...

Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Virüs tekrar bulaşır mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı |Video KORONAVİRÜSÜ YENEN KİŞİLER BAĞIŞIKLIK KAZANIR MI? VİRÜS TEKRAR BULAŞIR MI? UZMAN İSİM A HABER EKRANLARINDA YANITLADI |VİDEO
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN VE KİLOSU 130 LİRA OLAN KUZUGÖBEĞİ, TEZGAHTA YARIM SAATTE TÜKENİYOR
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele eden bağışıklık sistemini yüzde 40 zayıflatan hatayı açıkladı |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YÜZDE 40 ZAYIFLATAN HATAYI AÇIKLADI |VİDEO
Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin önemi? Uykunun bağışıklık sistemine etkisi? |Video KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİ? UYKUNUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ? |VİDEO
Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? ENDER SARAÇ AÇIKLADI! BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN DOĞAL BESİNLER
Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Propolis desteği virüsten korur mu? Nasıl kullanılır? Uzman isim A Haberde yanıtladı |Video KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR? PROPOLİS DESTEĞİ VİRÜSTEN KORUR MU? NASIL KULLANILIR? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI |VİDEO
İşte koronavirüse corona virüs kalkan olan bağışıklık sistemini güçlendiren o besinler |Video İŞTE KORONAVİRÜSE (CORONA VİRÜS) KALKAN OLAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN O BESİNLER |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüse karşı dezenfektan kabini!
Koronavirüse karşı dezenfektan kabini!
Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı
Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı
En az vakanın görüldüğü o ilimiz ve sebebi
En az vakanın görüldüğü o ilimiz ve sebebi
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
İstanbul'da öksürüklü gasp
İstanbul'da öksürüklü gasp
Daha Fazla Video Göster