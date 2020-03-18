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Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Propolis desteği virüsten korur mu? Nasıl kullanılır? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en önemli etkenlerden biri güçlü bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için nasıl beslenmeli? Propolisin koronavirüse etkisi nedir? Propolis desteği hastalıklardan korunmaya yardımcı olur mu? Propolis nasıl tüketilmeli? Bu dönemde diyet yapılır mı? Multivitaminler kullanılmalı mı? Beslenme uzmanı Selahattin Dönmez, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Dönmez, “süt, yoğurt, peynir tüketimine devam edelim" tavsiyesinde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en önemli etkenlerden biri güçlü bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için nasıl beslenmeli? Propolisin koronavirüse etkisi nedir? Propolis desteği hastalıklardan korunmaya yardımcı olur mu? Propolis nasıl tüketilmeli? Bu dönemde diyet yapılır mı? Multivitaminler kullanılmalı mı? Beslenme uzmanı Selahattin Dönmez, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Dönmez, "süt, yoğurt, peynir tüketimine devam edelim" tavsiyesinde bulundu. Propolis hakkında da önemli bilgiler veren Dönmez, "Propolis yüksek antioksidan, antimikrobiyal etki gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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