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18.03.2020

Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Propolis desteği virüsten korur mu? Nasıl kullanılır? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en önemli etkenlerden biri güçlü bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için nasıl beslenmeli? Propolisin koronavirüse etkisi nedir? Propolis desteği hastalıklardan korunmaya yardımcı olur mu? Propolis nasıl tüketilmeli? Bu dönemde diyet yapılır mı? Multivitaminler kullanılmalı mı? Beslenme uzmanı Selahattin Dönmez, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Dönmez, “süt, yoğurt, peynir tüketimine devam edelim" tavsiyesinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en önemli etkenlerden biri güçlü bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için nasıl beslenmeli? Propolisin koronavirüse etkisi nedir? Propolis desteği hastalıklardan korunmaya yardımcı olur mu? Propolis nasıl tüketilmeli? Bu dönemde diyet yapılır mı? Multivitaminler kullanılmalı mı? Beslenme uzmanı Selahattin Dönmez, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Dönmez, "süt, yoğurt, peynir tüketimine devam edelim" tavsiyesinde bulundu. Propolis hakkında da önemli bilgiler veren Dönmez, "Propolis yüksek antioksidan, antimikrobiyal etki gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İşte koronavirüse corona virüs kalkan olan bağışıklık sistemini güçlendiren o besinler |Video İŞTE KORONAVİRÜSE (CORONA VİRÜS) KALKAN OLAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN O BESİNLER |VİDEO
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız? CORONA VİRÜSÜNE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR? VİRÜSE KARŞI NASIL KORUNMALIYIZ?
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