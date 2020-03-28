Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele eden bağışıklık sistemini yüzde 40 zayıflatan hatayı açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele eden bağışıklık sistemini yüzde 40 zayıflatan hatayı açıkladı. Koronavirüsle mücadele uzmanlar güçlü bağışıklık sistemine dikkati çekiyor. Peki bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapmalıyız? Hangi gıdalar/besinler bağışıklık sistemimiz zayıflatıyor? A Haber canlı yayınına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen vatandaşları uyarılarda bulundu. Özen, yapılan araştırmalarda şeker ve hamur işi gıdalar tüketildiğin andan itibaren takip eden 4-5 saat süreyle bağışıklık sisteminin yüzde 40 oranda zayıfladığını ifade etti. Bağışıklık sisteminin güçlü tutabilmek içinse topraktan gelen ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğinin önemini anlattı.