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23.03.2020

Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Peki izolasyon döneminde nasıl beslenmeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hangileri? Detayları A Haber'e konuk olan Uzman Doktor Ender Saraç anlattı.

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