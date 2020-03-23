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Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Peki izolasyon döneminde nasıl beslenmeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hangileri? Detayları A Haber'e konuk olan Uzman Doktor Ender Saraç anlattı.
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