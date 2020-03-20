- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler
Son zamanlarda birçok ülkenin ekstra önlemler almak zorunda kaldığı koronavirüsü salgını, hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan resmi önlemlerin dışında vatandaşlara da kendilerini korumak için büyük görev düşüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konuğu Uzman Diyetisyen Esra Şahin bağışıklık sistemini güçlendirecek doğal besinler hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.