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20.03.2020

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler

Son zamanlarda birçok ülkenin ekstra önlemler almak zorunda kaldığı koronavirüsü salgını, hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan resmi önlemlerin dışında vatandaşlara da kendilerini korumak için büyük görev düşüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konuğu Uzman Diyetisyen Esra Şahin bağışıklık sistemini güçlendirecek doğal besinler hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...

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