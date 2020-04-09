Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Virüs tekrar bulaşır mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

VİRÜS TEKRAR BULAŞIR MI?

Genç, çoğu kişinin koronavirüs hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve virüsü yenmiş hastalarda da tekrar kapma riskinin bulunduğunu belirtti.