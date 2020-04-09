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09.04.2020

Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Virüs tekrar bulaşır mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

VİRÜS TEKRAR BULAŞIR MI?
Genç, çoğu kişinin koronavirüs hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve virüsü yenmiş hastalarda da tekrar kapma riskinin bulunduğunu belirtti.

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