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Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Virüs tekrar bulaşır mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı |Video
Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.
VİRÜS TEKRAR BULAŞIR MI?
Koronavirüsü (Covid-19) yenen kişiler bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar virüse yakalanma ihtimali var mı? Koronavirüs etkisini ne zaman yitirecek? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.
VİRÜS TEKRAR BULAŞIR MI?
Genç, çoğu kişinin koronavirüs hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve virüsü yenmiş hastalarda da tekrar kapma riskinin bulunduğunu belirtti.
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