06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.04.2020

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Çanakkale’de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle büyük talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeği mantarının kilosu 130 liradan alıcı buluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üşüyordum öksürük ve ateş olmadı ama...
"Üşüyordum öksürük ve ateş olmadı ama..."
Hastalara umut oldu! Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu
Hastalara umut oldu! Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu
Toplu taşımada maske zorunluluğu
Özel okullardan sözleşmeli öğretmen açıklaması
Özel okullardan sözleşmeli öğretmen açıklaması
Uslanmıyorlar! Polis böyle yakaladı
Uslanmıyorlar! Polis böyle yakaladı
Kara elmas! Yarım saatte tükeniyor
Kara elmas! Yarım saatte tükeniyor
Koronavirüse karşı çocuklardan 'evde kal' çağrısı
Koronavirüse karşı çocuklardan 'evde kal' çağrısı
İstanbul’da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul’da fırtına etkisini sürdürüyor
Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül tedavi sürecini A Haber'de anlattı
Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül tedavi sürecini A Haber'de anlattı
Cerrah Dr. Gökhan Özüner: Türkiye koronavirüsün zirve dönemi için hazırlıklı
Cerrah Dr. Gökhan Özüner: Türkiye koronavirüsün zirve dönemi için hazırlıklı
Türkiye'de ilk kez yapılan immün tedavisi A Haber canlı yayınından aktarıldı
Türkiye'de ilk kez yapılan immün tedavisi A Haber canlı yayınından aktarıldı
Ankara'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster