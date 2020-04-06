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Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor
Çanakkale’de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle büyük talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeği mantarının kilosu 130 liradan alıcı buluyor.
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