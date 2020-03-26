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Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin önemi? Uykunun bağışıklık sistemine etkisi? |Video
Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin önemi? Uykunun bağışıklı sistemine etkisi nedir? Güçlü bağışıklık sistemi için günde en az kaç saat uyunmalı? Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.
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