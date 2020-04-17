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17.04.2020

Koronavirüs salgını korkusu ile nasıl başa çıkılır? Uzman psikolog canlı yayında yanıtladı |Video

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs (Covid-19) salgını insanların psikolojilerini de oldukça etkiledi. Koronavirüs salgını korkusu ile nasıl başa çıkmalıyız? Neler yapılmalı? Uzman psikolog Arzu Güneş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Güneş, "Şu anda kaygı yaşamamak normal değil ama büyük boyutlara ulaştırmamak da bizim elimizde. Ben en çok şunu vurgulamak istiyorum. Her yerde hastalık konuşuluyor. Ama hayatın Kovid-19 dışında da bazı ögeler içerdiğinin de farkında olmamız lazım. Bir miktar salgın öncesi hayatımıza geri dönmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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