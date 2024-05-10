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Adana'da yılın ilk buğday hasadı! Verimi artan buğday çiftçilerin yüzünü güldürdü

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 10.05.2024 16:11
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yılın ilk buğday hasadı başladı. Verimi artan buğday çiftçilerin yüzünü güldürdü. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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