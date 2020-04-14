Koronavirüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız? İnsanlar neden aç kalma korkusu yaşıyor? Marketlere neden hücum ediliyor? Uzman isim A Haber'de yanıtladı|Video

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya kabus gibi yayılan ve insanların hayatlarını etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını psikolojik olarak da etkilere neden oldu. Koronavirüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız? İnsanlar neden aç kalma korkusu yaşıyor? Dünya hangi duyguyla marketlere hücum edip rafları boşaltıyor? Kıtlık korkusu nasıl atlatılır? Uzman psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Ezmeci, "Engellenmişlik hissine ulaştığımızda yiyeceksiz kalacağımızı hissettiğimiz zaman saldırganlaşıyoruz. Gördüğümüz en küçük belirtiyi alıp diğer sözleri dinlemeden hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.