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Tunceli’de salep kaçakçılarına 2 milyon ceza! Lastik izlerinden takip

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.05.2024 21:43
Tunceli'de salep kaçakçılarına yönelik 8 kişilik özel ekip kuruldu yağmurlu günde oluşan lastik izlerini takip edip 3 ayrı ekip 10 şüpheliyi salep yumruları toplarken yakaladı. Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna el konuldu. 5 kişiye ise 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.
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Salep kaçakçılarına 2 milyon ceza!
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