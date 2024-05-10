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Tarih eser kaçakçılarına darbe! Antik eserlerin değeri 50 milyon lira

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.05.2024 20:30
Ankara'da polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin kasasından bin 120 parçadan oluşan hazine çıktı. Piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendiren antika eserlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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