Tarih eser kaçakçılarına darbe! Antik eserlerin değeri 50 milyon lira

Ankara'da polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin kasasından bin 120 parçadan oluşan hazine çıktı. Piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendiren antika eserlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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