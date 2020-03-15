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Koronavirüs insan psikolojisini nasıl etkiler? Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı | Video
Koronavirüs (corona virüs - Covid-19) tedbirleriyle birlikte insanlarda kaygı bozuklukları arttı. Kaygı bozukluğu problemi olan kişilerin virüsün yayılmasına karşı oldukça etkilendi. Peki, bu durumdan nasıl uzak dururuz ve nasıl kurtuluruz? A Haber yayınına katılan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, virüsle ilgili psikolojik süreçten bahsetti.
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