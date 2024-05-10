11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı
Bolu-Mudurnu kara yolunda Hacı Abdullah Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi. Mudurnu’dan Bolu istikametinde seyreden Sabahattin K. idaresindeki 14 LD 858 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Selami T. yönetimindeki 81 DP 520 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık ekiplerince Sabahattin K. ve Selami T. Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selami T., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.