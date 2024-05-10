Maltepe'de sinirlenen veli okulu birbirine kattı! Müdürün odasını bastı: Kapıyı kırmaya çalıştı

Eğitimde bir şiddet olayı daha Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre okul ile birlikte geziye katılan bir öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla katledilmişti. İşte o görüntüler...

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