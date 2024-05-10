10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maltepe'de sinirlenen veli okulu birbirine kattı! Müdürün odasını bastı: Kapıyı kırmaya çalıştı

Maltepe'de sinirlenen veli okulu birbirine kattı! Müdürün odasını bastı: Kapıyı kırmaya çalıştı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 21:15
Eğitimde bir şiddet olayı daha Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre okul ile birlikte geziye katılan bir öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla katledilmişti. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Salep kaçakçılarına 2 milyon ceza!
Salep kaçakçılarına 2 milyon ceza!
Maltepe’de sinirlenen veli okulu birbirine kattı!
Maltepe'de sinirlenen veli okulu birbirine kattı!
Tarih eser kaçakçılarına darbe!
Tarih eser kaçakçılarına darbe!
İstanbullular dikkat, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat, kuvvetli geliyor
Turgut ustanın Külliye heyecanı!
Turgut ustanın Külliye heyecanı!
Yaylara zorlu göç yolculuğu!
Yaylara zorlu göç yolculuğu!
Seyyar pideciyi ölümden zeytin ağacı kurtardı
Seyyar pideciyi ölümden zeytin ağacı kurtardı
Kiracısını öldü sandı, bakın ne çıktı
Kiracısını öldü sandı, bakın ne çıktı
Adana’da yılın ilk buğday hasadı!
Adana'da yılın ilk buğday hasadı!
Yalova kıyılarında 2 su samuru görüntülendi
Yalova kıyılarında 2 su samuru görüntülendi
Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu
Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'ın arkadaşı konuştu
Sokak köpekleri atlara saldırdı
Sokak köpekleri atlara saldırdı
Daha Fazla Video Göster