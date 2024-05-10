11 Mayıs 2024, Cumartesi
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İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti! Boğazından kesici aletle kanlar içerisinde bulundu
Muğla'da beş yıldızı bir otelde akşam saatlerinde İngiliz çift otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın şahsı boğazından kesici aletle yaralanmış olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otel odasındaki kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.