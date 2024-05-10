10 Mayıs 2024, Cuma
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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbullular dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı geldi. Sıcaklıklar tekrar düştü, yağış geri geldi. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Öte yandan çöl tozu Türkiye'de etkili oluyor. İzmir ve Balıkesir'de hava kalitesi düştü. Ayrıntıları A Haber meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.