Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbullular dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı geldi. Sıcaklıklar tekrar düştü, yağış geri geldi. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Öte yandan çöl tozu Türkiye'de etkili oluyor. İzmir ve Balıkesir'de hava kalitesi düştü. Ayrıntıları A Haber meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.

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