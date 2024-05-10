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Turgut usta Başkan Erdoğan’ın elinden İyilik Ödülü alacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.05.2024 17:38
Aksaray'da ayakkabı tamirciliği yapan Turgut Kılıç, sosyal medyada yayınlanan videosuyla binlerce kişinin gönlünde taht kurdu. 58 yaşındaki ayakkabı tamircisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidecek.
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