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Son dakika: Eyüpsultan'da koronavirüs (corona virüs) yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs riski yüksek mi? İşte "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre Eyüpsultan'da korona yoğunluğu |Video
Son dakika haberi... İstanbul'un ilçelerinden Eyüpsultan'da koronavirüs (Covid-19) risk yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs vaka sayısı fazla mı? Eyüpsultan'da koronavirüs riski yüksek mi? İstanbul'da hangi ilçede ne kadar koronavirüs riski yoğunluğu var? A Haber ekipleri canlı yayında "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk yoğunluğuna baktı. İşte Eyüpsultan'da koronavirüs risk yoğunluğu...
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