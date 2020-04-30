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Son dakika: İstanbul'un koronavirüs (corona virüs) haritası! Hangi ilçede ne kadar koronavirüs riski yoğunluğu var? İşte "Hayat eve sığar" uygulamasına göre riskli ilçeler |Video

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30.04.2020
Son dakika haberi... Türkiye'nin Vuhan'ı olarak tabir edilen İstanbul'da koronavirüs riskinin daha fazla olduğu ilçeler hangileri? Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'da riskin yoğun olduğu bölgeler nereler? A Haber muhabirleri canlı yayında ilçelerin koronavirüs risk yoğunluğuna baktı. İşte İstanbul'un ilçeleri Eyüpsultan, Bayrampaşa, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'da koronavirüs risk yoğunluğu...
Sağlık Bakanlığından Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İstanbul, Ankara ve İzmirin koronavirüs yoğunluk haritası! SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN "HAYAT EVE SIĞAR" UYGULAMASINA GÜNCELLEME! İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI!
Son dakika: Üsküdarda koronavirüs corona virüs yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs riski yüksek mi? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre Üsküdarda korona yoğunluğu |Video SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) YOĞUNLUĞU NE KADAR? KORONAVİRÜS RİSKİ YÜKSEK Mİ? İŞTE "HAYAT EVE SIĞAR" UYGULAMASINA GÖRE ÜSKÜDAR'DA KORONA YOĞUNLUĞU |VİDEO
Son dakika: Ataşehirde koronavirüs corona virüs yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs riski yüksek mi? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre Ataşehirde korona yoğunluğu |Video SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) YOĞUNLUĞU NE KADAR? KORONAVİRÜS RİSKİ YÜKSEK Mİ? İŞTE "HAYAT EVE SIĞAR" UYGULAMASINA GÖRE ATAŞEHİR'DE KORONA YOĞUNLUĞU |VİDEO
Son dakika: Ümraniyede koronavirüs corona virüs yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs riski yüksek mi? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre Ümraniyede korona yoğunluğu |Video SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) YOĞUNLUĞU NE KADAR? KORONAVİRÜS RİSKİ YÜKSEK Mİ? İŞTE "HAYAT EVE SIĞAR" UYGULAMASINA GÖRE ÜMRANİYE'DE KORONA YOĞUNLUĞU |VİDEO

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