Son dakika: İstanbul'un koronavirüs (corona virüs) haritası! Hangi ilçede ne kadar koronavirüs riski yoğunluğu var? İşte "Hayat eve sığar" uygulamasına göre riskli ilçeler |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin Vuhan'ı olarak tabir edilen İstanbul'da koronavirüs riskinin daha fazla olduğu ilçeler hangileri? Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'da riskin yoğun olduğu bölgeler nereler? A Haber muhabirleri canlı yayında ilçelerin koronavirüs risk yoğunluğuna baktı. İşte İstanbul'un ilçeleri Eyüpsultan, Bayrampaşa, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'da koronavirüs risk yoğunluğu...