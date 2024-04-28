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Payas'a yeni hastane inşa ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 15:27
Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da Defne, İskenderun ve Antakya'nın ardından Payas'a hastane inşa ediliyor. Yüz yataklı hastane ne zaman bitecek? Çalışmalar ne aşamada? Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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