Payas’a yeni hastane inşa ediliyor

Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da Defne, İskenderun ve Antakya'nın ardından Payas'a hastane inşa ediliyor. Yüz yataklı hastane ne zaman bitecek? Çalışmalar ne aşamada? Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.