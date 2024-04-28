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Aksaray Malaklısı nasıl yetiştiriliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 13:58
Anadolu Aslanı olarakta bilinen Aksaray Malaklısı nasıl yetişriliyor? Özelliği ne? Detaylaır A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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