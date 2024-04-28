28 Nisan 2024, Pazar
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı
Çanakkale Kara Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçti. Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen düşman kuvvetleri, 25 Nisan 1915 günü 5 farklı noktadan karaya çıkarma yaptı. Türk ordusunun savunma hatlarını geçemeyen itilaf devletleri, 261 gün sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. Zafer tarihe altın harflerle yazıldı. Peki büyük zaferin cephe gerisinde neler yaşandı?