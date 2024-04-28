28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2024 15:29
Çanakkale Kara Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçti. Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen düşman kuvvetleri, 25 Nisan 1915 günü 5 farklı noktadan karaya çıkarma yaptı. Türk ordusunun savunma hatlarını geçemeyen itilaf devletleri, 261 gün sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. Zafer tarihe altın harflerle yazıldı. Peki büyük zaferin cephe gerisinde neler yaşandı?
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı
Payas’a yeni hastane inşa ediliyor
Payas'a yeni hastane inşa ediliyor
Bir güvercin sevdalısının hikayesi
Bir güvercin sevdalısının hikayesi
Önce çöl tozu sonra yağmur
Önce çöl tozu sonra yağmur
Depremzedeler yeni yuvalarında
Depremzedeler yeni yuvalarında
Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası!
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası!
Borsa İstanbul haftayı rekorla tamamladı
Borsa İstanbul haftayı rekorla tamamladı
Şehit polislere veda...
Şehit polislere veda...
Fatma Nine ömrünü dokumacılığa adadı
Fatma Nine ömrünü dokumacılığa adadı
Aksaray Malaklısı nasıl yetiştiriliyor?
Aksaray Malaklısı nasıl yetiştiriliyor?
CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi!
CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi!
Sahte internet siteleri nasıl anlaşılır?
Sahte internet siteleri nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster