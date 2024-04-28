HÜRJET’in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in, ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının üstünden 1 yıl geçti. Türkiyenin ilk jet motorlu eğitim uçağı bir yıllık süreçte 50 sorti uçuşu gerçekleştirdi. İşte o gurur dolu başarı yolculuğu.